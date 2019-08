Valgreghentino cerca nuovi volontari per potenziare il piedibus

Valgreghentino cerca nuove forze per potenziare il servizio del piedibus. Vista l'utilità e l'apprezzamento nei confronti del servizio, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Colombo ha deciso di lanciare un appello rivolto alla popolazione: "Diventa anche tu un volontario del piedibus".

Ad oggi il team del piedibus, operativo da quasi dieci anni in paese, conta una sessantina di operatori che si turnano e attivano nelle varie giornate per accompagnare a scuola i giovani alunni. "Genitori, nonni, studenti e pensionati: unisciti al gruppo di volontari che ogni giorno accompagnano i bambini al polo scolastico del paese - si legge nel manifesto diffuso dal Comune - Per informazioni e iscrizioni basta contattare gli uffici di segreteria del municipio di Valgreghentino". Questa la mail a cui fare riferimento: segreteria@comune.valgreghentino.lc.it

Gli uffici comunali sono inoltre a disposizione per eventuali modifiche delle iscrizioni ai servizi scolastici da parte delle famiglie e per nuove iscrizioni al piedibus su tutte le linee.