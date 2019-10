Un'altra giornata di cittadinanza attiva, ripulito il verde in zona municipio e cimitero

Un'altra giornata di cittadinanza attiva a Valgreghentino. Diversi cittadini, compresi giovani e famiglie, hanno risposto ancora una volta positivamente alla proposta dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Colombo. In questa seconda uscita sono state ripulite le aiuole del municipio, piantumati fiori, tagliate le erbacce nella zona del monumento ai caduti (vedi foto). I volontari hanno lavorato anche in via Airoldi, prima di dedicarsi alla pulizia di altre erbacce al cimitero.

A loro è andato il grazie del Comune. Chi volesse unirsi all'iniziativa può rivolgersi a sindaco, assessori e dipendenti comunali per conoscere le prossime uscite sul territorio all'insegna del decoro urbano e del senso civico.

