Un kit per la ripartenza alle attività di Valgreghentino

Oggi i commercianti di Valgreghentino si sono visti recapitare un piccolo kit di ripartenza simbolico. Il pacchetto - composto da gel per le mani, guanti e mascherine - è stato confezionato e donato dal Comune e dal gruppo di Protezione civile del paese. Un gesto simbolico e apprezzato, all'insegna di uno spirito di unità e collaborazione che in questa fase ancora molto delicata è più che mai necessari.

Ecco come il sindaco Matteo Colombo (nella foto sotto), l'assessore al Commercio Stefania Todeschini e il coordinatore della Protezione civile di Valgreghentino Michele Motta hanno motivato l'iniziativa, all'insegna di un messaggio di incoraggiamento e vicinanza ben riassunto nell'hashtag #valgresiaiuta. Il testo è stato allegato alle confezioni con il kit.

«L'Amministrazione comunale e il Gruppo di Protezione civile Valgreghentino hanno pensato per voi questo piccolo kit di ripartenza, un dono simbolico per la riapertura della vostra attività. Siamo consapevoli che gli ultimi mesi sono stati duri per l'imprenditoria, l'artigianato e il commercio: settori che hanno profondamente sofferto e pagato a caro prezzo la chiusura. Siamo al vostro fianco, e pronti ad ascoltare le vostre istanze, per il bene del territorio. Ora si ricomincia! Siamo sicuri che Valgreghentino saprà ripartire più forte di prima, grazie anche a voi».