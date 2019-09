L'abbraccio di Valgreghentino a Luigia Zambolin per i suoi 103 anni

Valgreghentino festeggia i 103 anni di Luigia "Elda" Zambolin. In occasione del suo compleanno, oltre all'abbraccio di parenti e amici la donna ha ricevuto l'omaggio dai rappresentati dell'Amministrazione comunale. Il sindaco Matteo Colombo e la vice Rosa Rita Milani hanno portato un mazzo di fiori alla festeggiata. Luigia Zambolin, mamma dell'ex sindaco Carlo Canziani, è molto conosciuta e stimata in paese anche per essere stata a lungo bidella in paese, per 23 anni dipendente comunale.