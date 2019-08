A Valgreghentino un nuovo gruppo di "Cittadinanza attiva"

Il Comune di Valgreghentino promuove la costituzione di un gruppo di cittadinanza attiva. Un appello rivolto a chi ha intenzione di mettersi a disposizione del paese in attività di volontariato, in particolare nella cura del verde e degli spazi pubblici. La proposta verrà illustrata nei dettagli in un incontro aperto a tutti che si terrà sabato 7 settembre dalle ore 10 alle 12 nel municipio di piazza Roma.

«In quell’occasione lanceremo il nuovo gruppo di volontariato “Cittadinanza attiva” che ha lo scopo di radunare tutti quei cittadini intenzionati a impegnarsi prendendosi cura degli spazi pubblici di Valgreghentino - commenta il sindaco Matteo Colombo - L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: organizzare momenti di pulizia e interventi insieme e trovare cittadini che in prima persona si prendano cura di aiuole, spazi verdi e arredi in collaborazione con Comune e associazioni. Ringraziamo fin da ora che vorrà a unirsi al gruppo».

Nella riunione di sabato verranno fornite informazioni e saranno raccolte eventuali richieste di adesione. I promotori dell’iniziativa ricordano infine di portare guanti da lavoro e giubbino catarifrangente. I bambini devono essere accompagnati dai genitori.