La scuola dell'infanzia per mamme e papà

"Dai bisogni degli adulti, alle esigenze di crescita dei bambini". Questo il titolo della rassegna di tre incontri organizzata dalle scuole dell'infanzia paritarie parrocchiali della valle San Martino, in particolare quelle di Torre De' Busi, Cisano, Vercurago e Carenno. L'iniziativa è rivolta ai genitori, con gli asili che si aprono così agli adulti offrendo una preziosa occasione di confronto in merito all'assistenza ai figli e a temi di carattere educativo. Ieri, martedì 22 ottobre, si è tenuta la prima serata dedicata in particolare ai papà.

La prossima, nella quale saranno invece coinvolte esclusivamente le mamme, è in programma per martedì 29 ottobre. Terzo appuntamento martedì 12 novembre, titolo dell'incontro: "Andiamo a scuola insieme". Qui sono invitati entrambi i genitori e sarà garantito un servizio di baby-sitter presso il salone della scuola.

Gli incontri si tengono presso il salone parrocchiale di Villasola (Cisano Bergamasco) con inizio sempre alle 20.30 e una durata prevista di circa due ore. Come ieri, anche nelle prossime due serate interverrà come relatore don Mario Della Giovanna, direttore dell'ufficio per la Pastorale della Famiglia presso la curia di Bergamo.