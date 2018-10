Valmadrera: scomparsa Celestina Perucchini, bidella storica delle scuole elementari

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Celestina Perucchini (ved. Anghileri), 78enne improvvisamente deceduta. Per tanti anni bidella alle scuole elementari “C. Battisti” e “G. Leopardi”, lascia i figli Giovanni e Mauro con le rispettive famiglie.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

«L’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco e la Giunta, partecipano al cordoglio per la scomparsa improvvisa della signora Celestina Perucchini, di anni 78, per tanti anni bidella alle scuole elementari “C. Battisti” e “G. Leopardi”. Di Celestina vogliamo evidenziare – sottolinea l’ex Sindaco Rusconi – la particolare attenzione ai bambini, in un mondo della scuola dove anche il ruolo del “bidello”, come era chiamato allora, aveva una sua funzione educativa importante. Era piena di gesti di tenerezza».

Venerdì i funerali

I funerali si svolgeranno venerdì 12 ottobre alle ore 9.30 presso la Chiesa dello Spirito Santo.