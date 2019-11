Valmadrera: si lavora ai tubi dell'acquedotto. Chiuse via San Martino e via Concordia

Per consentire i lavori di rinnovo tubazione acquedotto e di sistemazione di perdite d’acqua da parte della Ditta Brambilla Alfredo S.r.l. sono stati disposti la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata di via San Martino (altezza intersezione via Concordia) e di via Concordia (dall’intersezione con via San Martino sino al civico n. 28) dalle ore 20:30 alle ore 6:00 nei giorni di mercoledì 6.11.2019, giovedì 7.11.2019 e venerdì 8.11.2019, comunque sino a termine lavori.