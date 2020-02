"Sacro e profano", le opere dell'associazione VitArte in mostra a Valmadrera

"Sacro e profano". Questo il titolo della mostra inaugurata sabato nella sala Fatebenefratelli di Valmadrera. In esposizione, fino a venerdì 21 febbraio, le opere degli artisti dell'associazione "VitArte, Vicolo del Torchio" di Lecco, che spaziano dai temi religiosi ai paesaggi, dai ritratti alle nature morte, fino a scorci di lago, montagne e città. Quadri e dipinti caratterizzati da diverse tecniche pittoriche, illustrati dagli stessi autori e dalla coordinatrice Tina Bux al numeroso pubblico in occasione del vernissage al quale ha preso parte anche il vicesindaco di Valmadrera, Raffaella Brioni.

L'associazione artistica è stata costituta nel giugno 2019 e unisce gli allievi di Vittorio Martinelli, morto a marzo. «Il maestro pensava già da tempo alla creazione di un'associazione, ci spronava a fare gruppo - spiega la presidente Costantina Bux - Allora ci è sembrato giusto creare questo sodalizio di artisti per non disperderci e per promuovere l'arte in ogni sua forma, a partire da quella pittorica, onorando la memoria di Martinelli». Il nome "VitArte" prende spunto proprio dal nome Vittorio e dalla parola vita, l'arte è infatti simbolo di vita e bellezza. «Abbiamo già proposto alcune mostre collettive, in estate saremo a Varenna e in autunno alla Torre Viscontea - continua la cordinatrice - L'idea di proporre questa mostra a Valmadrera è venuta a me perchè ho già esposto in questa città e perchè la sala del Fatebenefratelli è davvero molto bella. La mostra si intola "Sacro e profano" in quanto raccoglie sia immagini sacre, sia temi di altro genere. Stiamo notando molto interesse rispetto ai lavori proposti e questo ci fa piacere». I componenti dell'associazione sono artisti lecchesi che si trovano ogni mercoledì sera nel vicolo del Torchio a Lecco per dipingere e confrontarsi.

I nomi degli artisti che espongono a Valmadrera

Ecco i nomi degli autori che hanno esposto le proprie opere al Fatebenefratelli:

Daniela Pavanello

Mariella Figini

Virna Cerimonia

Antonella Ciceri

Paolo Ghilardi

Emanuela Fagioli

Elena Rocca

Pierangela Brasca

Gigliola Gasparri

Costantina Bux

Sara Sottocornola

Serena Leone

Raffaella Brioni cita Dostoevskij: «La bellezza salverà il mondo»

Parole molto positive rispetto ai lavori degli artisti sono state espresse da Raffaella Brioni, la quale ha citato Fedor Dostoevskij per ricordare il valore aggiunto rappresentato dalla bellezza, e quindi anche dall'arte, esempio concreto di bellezza. «Ringrazio l'associazione Vitarte che ha scelto la sala Fatebenefratelli per esporre questi quadri, davvero molto belli, e il numeroso pubblico presente all'inaugurazione - ha sottolineato il vicesindaco di Valmadrera - In questo luogo, con iniziative come questa, diamo spazio all'arte e alla bellezza, valori aggiunti della nostra società. In merito mi piace ricordare una celebre frase di Dostoevskij: "La bellezza salverà il mondo". Invito dunque tutti a visitare questa esposizione che resterà aperta fino a venerdì 21 febbraio». Questi gli orari di apertura al pubblico: dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Gallery