Valmadrera: importante perdita nella rete idrica, possibili i disagi

Importante e non ancora localizzata perdita d'acqua sulla rete idrica gestita da Lario Reti Holding all'interno delle territorio comunale di Valmadrera. «Lario Reti Holding avvisa la gentile clientela che, a causa di una importante perdita non ancora localizzata in Comune di Valmadrera, potrebbero insorgere problemi di approvvigionamento idrico nella zona inclusa tra la località Belvedere ed il centro cittadino, nonostante gli approvvigionamenti alternativi attivati dalla società».

La perdita è stata scoperta nel tardo pomeriggio di venerdì, ma non è ancora stata individuata: «A causa del protrarsi dei problemi relativi all'acquedotto invitiamo la cittadinanza a limitare al massimo il consumo di acqua», scrivono dall'Amminsitrazione comunale della città.

Maggiori informazioni sulla situazione saranno messe a disposizione tramite i siti web www.larioreti.it e del Comune di Valmadrera.