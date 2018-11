Valmadrera, proseguono i lavori all'oratorio: focus su campo sintetico e luci a led

Proseguono a un buon ritmo i lavori all'oratorio di Valmadrera: gli operai dell'azienda Limonta di Costa Masnaga stanno focalizzando i loro sforzi sulla posa del manto in erba sintetica, mentre prosegue anche l'intervento di riqualificazione dell'impianto d'illuminazione; i vecchi fari saranno sostituiti da delle lampade a led di ultima generazione, per efficientare il consumo della corrente elettrica: in questo caso le operazioni sono state affidate alla ditta Chorus. Contestualmente sarà rimessa a nuovo la recinzione che separa il campo dall'area circostante.

Al lavoro da settembre

Gli operai delle ditte incaricate hanno dato il via alle operazioni preliminari lo scorso lunedì 10 settembre e, in questi due mesi, sono stati rallentati soprattutto dall'ondata di maltempo che si è protratta da fine ottobre ai giorni scorsi.

