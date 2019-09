Raccolte in un libro tutte le foto scattate da Luca Magistris

Nella cornice splendida di Cascina Guanella di Valmadrera, l'associazione "Ultreya In cammino con Luca" ha presentato il libro -ricordo che raccoglie gran parte delle foto scattate negli anni da Luca Magistris. Ne è uscita una splendida edizione a tiratura limitata, il cui ricavato andrà per le iniziative umanitarie e solidali che in questi anni Ultreya ha portato avanti ed è stata curata dal papà di Luca, Gianni Magistris, dal dottor Paolo Schiavo amico e collega di Luca e da Romeo Sozzi, amico della famiglia Magistris.

Negli interventi si è parlato il linguaggio del cuore, con molta commozione tra il folto pubblico degli invitati. Gianni Magistris ha ringraziato in particolare Romeo Sozzi per aver voluto fortemente il libro, per le idee innovative, per la scelta ricercata della carta. Paolo Schiavo ha ricordato come il valore, la memoria che porta questo libro restituisce parte dell’assenza di Luca. Romeo Sozzi ha invece coinvolto il pubblico sottolineando come abbia cercato di “far parlare” le foto di Luca: «Questo libro è un dono da rivedere periodicamente perché ci comunicherà nuove suggestioni».

Infine Antonio Rusconi, come sindaco e come amico, ha ricordato come le immagini di Luca collegheranno come un “filo infinito” il bene che Ultreya distribuisce.

