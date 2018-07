Valmadrera: partiti i lavori per la costruzione del nuovo campo in erba sintetica

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo campo in erba sintetica presso l'oratorio di Valmadrera, sito in via Bovara. Gli operai sono entrati al lavoro nella giornata odierna, realizzando alcuni interventi propedeutici all'opera di conversione, che trasformerà completamente il fondo della struttura della Polisportiva Valmadrera. I dettagli saranno spiegati nella serata odierna, quando si terrà la presentazione della Prima Squadra: appuntamento alle ore 20.30 presso lo showroom di Autotorino.

I lavori sono stati assegnati alla Gewiss, per quanto riguarda l'installazione dell'impianto d'illuminazione, e alla Limonta, azienda leader del settore che si occuperà di posare le zolle.

La spesa è stimata in circa trecentomila euro e soddisferà le richieste delle centinaia di giocatori che giornalmente calcano il campo in terra battuta di via Bovara. La Polisportiva, lo ricordiamo, "muove" circa cinquecento atleti, suddivisi in ventisette squadre.

Gallery