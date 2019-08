In nove giorni 7.000 visitatori al "Fuori Sagra". E riprendono i lavori dell'elisuperficie

Si chiude con un bilancio decisamente positivo l’apertura dello spazio museale de "La Fornace" di Prato Buscante durante il periodo della Sagra delle Sagre. Cè stata infatti una crescita di pubblico rispetto allo scorso anno, con un boom soprattutto nella giornata di Ferragosto, quando sono state registrate oltre 960 presenze. Molti gli interessati e i commenti positivi ricevuti, anche grazie al recente ampliamento dell’offerta espositiva.

Premiate nuovamente le attività di educazione ambientale ed i laboratori agricoli e geologici del Parco Grigna Settentrionale, che hanno messo alla prova tutti i visitatori con “Il parcometro - Quanto conosci il Parco Regionale della Grigna Settentrionale?” e “Indovina chi … - Associa ad ogni animale del Parco il nome corrispondente”, mentre i più piccoli si sono cimentati nella gara di mungitura e nella caccia al minerale. Certamente un super lavoro per i collaboratori ed i volontari che hanno contribuito alla realizzazione delle attività ed agli allestimenti, premiati d’altro canto dai lusinghieri apprezzamenti ricevuti.

«Il bilancio complessivo degli eventi “Fuori Sagra 2019” è altamente positivo - commenta il Presidente della Comunità Montana e del Parco della Grigna Settentrionale Carlo Signorelli - vi è un interesse crescente verso le tradizioni dei nostri luoghi, della nostra cultura, delle nostre produzioni. Un sentito ringraziamento al personale che ha collaborato per l'ottima riuscita e ai testimoni che hanno visto La Fornace in funzione, tra cui la signora Mariella Merlo, figlia dei vecchi proprietari. È con questo entusiasmo che attendiamo le manifestazioni zootecniche valsassinesi in programma per il 27-28-29 settembre, pronti a replicare il grande successo fin qui ottenuto».

Apprezzata la mostra su Leonardo in Valsassina

«Anche la mostra su Leonardo in Valsassina - sottolinea l'Assessore Antonella Invernizzi (sindaco di Morterone) - ha riscosso un grande successo con oltre 2000 passaggi nei nove giorni di apertura al pubblico, il che dimostra l'importanza di questa iniziativa, accompagnata anche da altri eventi collaterali, che continua la tradizione delle manifestazioni culturali già organizzate nelle passate edizioni. Si ricorda in proposito che la mostra resterà aperta fino a domenica 25 agosto».

Prima della conclusione del mandato l'Amministrazione della Comunità Montana in carica intende ultimare i lavori dell'elisuperficie antistante la sede dell’ente comunitario, ripresi lunedì a seguito della sospensione durante la Sagra delle Sagre. «Un'opera utile - conclude il presidente Signorelli - per i soccorsi sanitari ma soprattutto per il servizio antincendio che noi coordiniamo, e che contiamo di inaugurare entro il 15 settembre».

Gallery