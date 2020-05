Porfido, sottoservizi e marciapiede: riqualificata l'arteria principale di Varenna

La principale arteria di Varenna, che collega Piazza San Giorgio alla frazione di Olivedo, è stata interessata, nel corso degli ultimi mesi di blocco totale causato dal Coronavirus, da importanti opere di manutenzione rilevanti non solo sotto il profilo estetico, ma soprattutto funzionale. Lo ha reso il sindaco Mauro Manzoni facendo il punto, in una nota stampa diffusa nella giornata di ieri, sui lavori effettuati in particolare via Venini durante il lockdown.

«Il primo e più rilevante intervento, interamente finanziato con avanzo di amministrazione, ha riguardato il primo tratto della via, a partire dal centro, con rifacimento sia di parte dei sottoservizi esistenti, ormai ammalorati ed in cattive condizioni, che del manto di copertura in porfido, fortemente sconnesso e degradato - spiega Manzoni - La profonda rimozione del precedente sedime stradale ha reso possibile migliorare la rete di acquedotto ed ampliare quella di distribuzione elettrica, in specie a servizio delle attività turistico ricettive e commerciali incrementate negli ultimi anni. La posa del nuovo manto di copertura in porfido, ha inteso non solo valorizzare il transito pedonale e l’affaccio delle abitazioni, mediante la realizzazione di un elemento estetico di rifinitura, detto bindero, atto a delimitare l'area di camminamento pedonale rispetto alla vera e propria sede stradale - funzionalmente più sicura anche in previsione di future riorganizzazioni viabilistiche - ma altresì eliminare la presenza di dossi pericolosi per il transito veicolare».

Il secondo intervento, finanziato in parte da contributi pubblici, ha interessato invece il rifacimento dell'ultimo tratto di marciapiede di Via Venini in direzione Olivedo e contestuale asfaltatura dell'adiacente settore viario, a completamento della sua prima parte già realizzata lo scorso anno, in occasione del quale, mediante ampliamento del marciapiede nel punto di curvatura della via stessa, fu creata un'ampia area a belvedere con affaccio sul sottostante specchio di lago. «La porzione di Via Venini rifatta in porfido rimarrà chiusa al transito veicolare fino al prossimo giovedì 28 maggio - conclude il primo cittadino di Varenna - per permetterne l'assestamento ed il perfetto consolidamento del materiale posato in vista della futura apertura».

