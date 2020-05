Varenna, il grazie dell'Amministrazione ai volontari

Anche a Varenna, come in tanti altri comuni del territorio lecchese, l'impegno dei volontari durante l'emergenza Coronavirus e il lockdown è stato molto prezioso, per non dire fondamentale. E anche a Varenna l'Amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente i concittadini che si sono messi a disposizione della comunità in questo momento difficile.

«Voglio dedicare un sincero ringraziamento a tutte quelle persone, i volontari, che durante queste settimane, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, si sono spesi per la comunità di Varenna - ha dichiarato Mauro Manzoni - I consiglieri comunali, i membri del Gruppo Alpini e della Protezione Civile di Varenna, e tutti coloro che hanno aiutato, dando un sostegno morale e materiale al prossimo: sono stati quasi novanta gli interventi per la spesa alimentare e la consegna dei medicinali».

Il sindaco ha voluto ringraziare inoltre i due esercenti che si sono resi disponibili per la consegna della spesa a domicilio: “La Bottega” di Davide Cavalli, la Macelleria Salumeria della famiglia Lillia e, per la consegna dei farmaci, la Farmacia di Adele Pedrani.

«Tutti questi gesti esprimono solidarietà, altruismo e mutualità, che sono fondamenta solide per ogni comunità - ha aggiunto Manzoni - Rivolgo questa gratitudine pure verso tutti i varennesi, che hanno avuto la cura di osservare le stringenti norme dettate dall’emergenza sanitaria, dimostrando grande senso di responsabilità. Sono perciò fiducioso che seguiranno ad agire in maniera scrupolosa e consapevole in questo nuovo periodo di ripresa delle attività».