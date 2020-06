Covid-19, il Comune di Varenna va incontro alla cittadinanza sul pagamento delle imposte

Il Comune di Varenna sceglie di andare incontro alla cittadinanza sul pagamento delle imposte per via dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Nel Consiglio Comunale di sabato 13 giugno sono state infatti comunicate e deliberate alcune misure che l'Amministrazione del sindaco Mauro Manzoni ha proposto in merito.

Per quanto riguarda l'Imu, la data di scadenza dell'acconto resta fissata al 16 giugno 2020, ma non sarà

applicata alcuna sanzione, se il contribuente abbia registrato problematiche economiche e versi l'acconto entro il 16 settembre 2020. Sarà necessario attestare le difficoltà economiche, entro il 31 agosto 2020, su modello predisposto dal Comune. La moratoria è riferita solo alle quote di competenza comunale ed esclude la quota di competenza statale per i fabbricati del gruppo catastale di tipo D.

Nessuna novità sulla Tasi, la Tassa sui Servizi Indivisibili continua a non essere applicata a Varenna. Per la Cosap, l'Amministrazione ha deciso di esonerare dal 1° marzo fino al 31 ottobre il pagamento del Canone per l'cccupazione di spazi e aree pubbliche. Sarà inoltre consentito, ove le condizioni lo rendano possibile nel rispetto delle norme, l'estensione delle occupazioni già concesse, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese.

Sulla Tari si posticiperà il pagamento della prima rata della tassa a ottobre. Inoltre il Comune sta attendendo dallo Stato indicazioni certe sull'effettiva possibilità di un parziale sgravio. L'imposta sarà mantenuta, secondo una linea omogenea condivisa dai Comuni facenti parte del Distretto turistico del Centro Lago. «Non si ritiene

che tale imposta possa incidere sulla specifica preferenza manifestata nei confronti del nostro borgo, rispetto ad altre mete», commenta il sindaco Manzoni.

L'Amministrazione ha infine deciso di non far par pagare il trasporto scolastico alle famiglie dal mese di marzo al mese di giugno 2020, poiché il servizio non è stato effettuato a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza Covid-19.