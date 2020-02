Varenna: 16.000 euro per la manutenzione e il controllo di alberi ad alto fusto

Nelle ultime settimane sono stati completati i lavori commissionati dal Comune di Varenna per il controllo e la manutenzione di diversi alberi ad alto fusto presenti sul territorio comunale (vedi foto). A renderlo noto è il sindaco Mauro Manzoni.

«I lavori, per un ammontare di quasi 16.000 euro, sono stati eseguiti dalla ditta Dendrotec di Ornago e hanno visto l’utilizzo di piattaforme elevatrici e di tecnici che hanno operato con la tecnica del tree-climbing - fa sapere il primo cittadino di Varenna - I cantieri aperti riguardavano piante dislocate in diverse zone del paese».

Queste, in particolare le aree interessate dalla manutenzione del verde pubblico. In viale Polvani sono stati tagliati gli arbusti ed è stata pulita la parete rocciosa tra il parcheggio degli autobus e l’incrocio con la galleria della SP72. Presso la stazione di Fiumelatte è stata eseguita la potatura della chioma dei 7 tigli presenti, ed è stata analizzata la salute fitosanitaria dei cipressi presenti, che non hanno richiesto ulteriori interventi. È stato anche abbattuto un abete morto nei pressi della strada pedonale che sale alla stazione. In località Olivedo è stata eseguita la manutenzione e la rimonda della chioma di due grandi cedri

deodara. Infine, presso il cimitero è stata effettuata l’analisi fitopatologica di alcuni cipressi.

Gallery