Varenna, dal 9 marzo passerella a lago chiusa per lavori di riqualifica

La passeggiata a lago di Varenna chiuderà per lavori da lunedì 9 marzo: i pedoni non potranno percorrerla fino a quando non sarà terminato il cantiere.

Con delibera n. 88 dell'ottobre 2019, la Giunta comunale aveva orientato il primo degli interventi di riqualificazione della passerella a lago, recentemente intitolata alla memoria del defunto sindaco Giorgio Monico, al rifacimento della sua pavimentazione originariamente realizzata con masselli autobloccanti. Ora l'intervento sta per entrare nel vivo, come annunciato dal sindaco Mauro Manzoni che ha illustrato in cosa consisteranno le opere con le quali si andrà a riqualificare il percorso pedonale che si snoda sul lago collegando l'antico nucleo di Varenna e l’imbarcadero di Olivedo. Eccole nei dettagli.

Rimozione degli attuali autobloccanti, compresa la sabbia di allettamento

Eliminazione dei cordoli esistenti in calcestruzzo, a delimitazione delle aiuole

Scavo in sezione ristretta eseguito a mano per la realizzazione di un idoneo sottofondo a monte del muro di sostegno della passerella

Realizzazione di massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata idoneamente ancorato al muro di sostegno nella zona a monte del muro

Realizzazione di massetto in calcestruzzo strutturale alleggerito nella porzione di percorso posto su soletta

Fornitura e posa di cordoli in beola grigia della Val d’Ossola granigliata o bocciardata, con lavorazione "a mezzo toro" a lato percorso e "bisellata" a lato aiuole

Fornitura e posa di pavimento in beola grigia della Val d’Ossola granigliata o bocciardata con coste rettificate, delle dimensioni cm 60x30, dello spessore di 3 cm, posate a disegno con fughe di 7 mm

Idrolavaggio del cordolo a lago visibile dalla passerella e trattamento con idrorepellente

Durante il corso dei lavori, che avranno inizio il 9 marzo, la passerella resterà chiusa al transito pedonale. L’opera è finanziata da Regione Lombardia e dal Comune di Varenna.

