La passerella di Varenna sarà intitolata all'ex sindaco Giorgio Monico

Il Consiglio comunale di Varenna intitola la passerella pedonale a lago all'ex sindaco Giorgio Monico (fu primo cittadino dal 1972 al '93), di professione architetto, artefice del manufatto e di molte altre importanti opere pubbliche in paese (depuratore, parcheggi, interventi sulla viabilità, edificio scolastico), oltre che promotore di iniziative fondamentali per il rilancio del paese in campo culturale e turistico degli anni '80 (tra cui, l'operazione più importante, fu l'acquisto di Villa Cipressi a mano pubblica).

Presenti, durante la riunione dell'Assise, l'ex vicesindaco Nino Greppi, oggi novantenne, che ha ricordato con commozione il collega di Amministrazione, la vedova Lucy Monico con alcuni figli. Non tutti i pareri in aula sono stati favorevoli. La maggioranza, compatta, ha votato per l'intitolazione, mentre Luigi Vitali, oggi in minoranza ma più volte consigliere nei mandati a fianco di Monico, si è astenuto; contrari gli altri due consiglieri di opposizione Paolo Ferrara e Giacomo Mellera. Le ragioni dichiarate del voto contrario? Non un giudizio negativo sulla persona Giorgio Monico, bensì un giudizio negativo sul "metodo scelto" per designare il soggetto dell'intitolazione.

Manzoni: «Ha inciso sull'immagine nazionale di Varenna»

«Tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale vi è anche quello di onorare e perpetuare la memoria di coloro che, mediante le loro azioni e la loro testimonianza di vita, abbiano dato prestigio e rinomanza alla collettività locale. Persone tra le quali emerge il compianto sindaco Giorgio Monico, il quale, dando impulso a iniziative determinanti per la crescita della comunità varennese e il suo sviluppo turistico, ha portato a compimento, tra le molte iniziative intraprese nella sua veste di primo cittadino, la passerella dal tracciato in parte sospeso sul lago, destinata fin dalla sua inaugurazione avvenuta agli inizi del 1983 (nella foto sotto, ndr) a incidere profondamente sulla mobilità pedonale dell'intero borgo e sull'immagine nazionale e internazionale di Varenna. L'opera pubblica in questione, che divenne già all'epoca della sua realizzazione simbolo dell'espansione turistica di Varenna nello splendido panorama del centro Lario, costituisce ancor oggi l'imprescindibile asse viario di collegamento tra il Piazzale dell'Imbarcadero di Olivedo e la Riva Grande di Varenna. Una volta espletate tutte le procedure burocratiche che la Legge impone, presumibilmente nella prossima primavera, si procederà con cerimonia solenne all’intitolazione del percorso pedonale».

