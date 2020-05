Riapre l'InfoPoint a Varenna: «C'è grande voglia di far ripartire il turismo»

Torna a essere fruibile al pubblico un servizio importante come l'InfoPoint di Varenna. La riapertura dell'ufficio è in programma venerdì 22 maggio. I turisti che arriveranno in paese, ma anche gli operatori del settore, potranno così accedere direttamente, rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid, al contatto con i responsabili.

«I servizi offerti riguardano le informazioni generali sull'offerta turistica di Varenna - spiega Oscar Mozzanica, presente all'InfoPoint con la collega Chantal Gadaldi - Teniamo inoltre contatti con gli operatori turistici del paese che hanno già riaperto o si stanno attrezzando per farlo, tutti con le adeguate norme di sicurezza per i turisti. Non abbiamo mai smesso di essere operativi, in modalità smart working, ma abbiamo deciso di aprire fisicamente l'ufficio, dopo il via libera di Regione Lombardia, per dare la possibilità ai turisti di accedere a tutte le informazioni richieste, e di farlo in sicurezza, anche in concomitanza dell'apertura di Villa Monastero e Villa Cipressi. Aprirà anche il Castello di Vezio».

«C'era tanta voglia di ricominciare, perché già quest'inverno, prima dell'emergenza Covid, stavamo lavorando a diverse novità come il sito web e altri strumenti utili per gli operatori - prosegue Mozzanica - Vogliamo dare un segnale positivo, vediamo anche tra gli operatori una grande voglia di riaprire».

Gli orari di apertura dell'InfoPoint

Maggio

Venerdì 10-13, 14-17

Sabato 9.30-17.30

Domenica 9.30-17.30

Giugno

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 9.30-13, 14-17

Venerdì 10-13, 14-17

Sabato 9.30-17.30

Domenica 9.30-17.30

Le informazioni su Villa Monastero, Villa Cipressi e il Castello di Vezio saranno disponibili anche sui rispettivi siti internet.