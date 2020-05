Anche il Comune di Varenna informa i cittadini via WhatsApp

Sulla falsariga di quanto accaduto in altri paesi, anche il Comune di Varenna ha attivato il servizio WhatsApp: si chiama "Varenna Informa" e ha lo scopo di trasmettere notizie di pubblica utilità, potenziando gli strumenti di comunicazione alla cittadinanza.

Il Servizio è gratuito, ed è fruibile dopo la libera sottoscrizione da parte degli utenti, indipendentemente dal gestore telefonico scelto.

«L'idea di attivare il servizio di messaggistica istantanea è nata per avvicinare il Comune ai cittadini, una vicinanza che in questo momento di emergenza sanitaria diventa cruciale. Attraverso questo canale l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di offrire informazioni immediate sull'organizzazione dei servizi, in particolare quelli legati al Welfare, al settore Entrate, all'Anagrafe, alla Viabilità e può diffondere gli ultimi provvedimenti. Oggi più che mai è importante raggiungere il maggior numero di persone in tempi celeri e con messaggi chiari e concisi».

I passi per attivare il servizio