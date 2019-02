Varenna: permessi per la Ztl, ecco come richiederli

Si apre lunedì 11 febbraio la possibilità di chiedere il rilascio del permesso di accesso alle Zone a Traffico Limitato all'interno del territorio comunale di Varenna. Da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sará possibile richiedere il rilascio del permesso per l’accesso alla Ztl di piazza San Giorgio e zone limitrofe.

Ztl a Varenna: costi, durata e modalità di rilascio

Il permesso verde (detentori immobili e/o di aree di parcheggio nella Ztl) è annuale e costa dieci euro; il permesso rosso (attività alberghiere) è della medesima durata e costa trenta euro; il permesso giallo (prestatori di opere e fornitori di beni e servizi) costa cinque euro per un singolo giorno e ottanta per un'annualità.

Per procedere con la richiesta è necessario consegnare la domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unita alla documentazione necessaria richiesta dalla Disciplina Ztl per le diverse tipologie di permessi. Dopo la risposta positiva, sarà possibile eseguire il bonifico bancario sul conto predisposto.

Gallery