Troppo carico, stop ai mezzi pesanti lungo il ponte sul Varroncello

L'Amministrazione provinciale ha istituito, tramite ordinanza, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulla strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, per contenimento azioni di carico al ponte a scavalco del torrente Varroncello a Pagnona.

Novità per quanto riguarda il trasporto pubblico. A partire da giovedì 27 giugno le corse della linea D27 effettueranno capolinea a Premana, senza proseguire per Pagnona. La modifica del percorso è stata resa necessaria a seguito della chiusura del ponte sul torrente Varroncello ai mezzi aventi una massa da pieno carico superiore a 3,50 tonnellate, decisa dal settore Viabilità della Provincia di Lecco per contenere le azioni di carico al ponte.

La fermata più vicina all'abitato di Pagnona è ubicata sulla Sp67 in prossimità all'intersezione con via Roma. L'Agenzia per il Tpl di Como, Lecco e Varese darà tempestiva comunicazione appena il servizio potrà essere ripristinato.tr