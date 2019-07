Veleggiando "Sulla rotta dei comballi", in scena l'apprezzata regata amarcord

Seconda edizione di una regata amarcord, quella disputata ieri, sabato 6 luglio. “Sulla rotta dei comballi” la sua intitolazione, che ha avuto il Patrocinio dei comuni di Valbrona, Oliveto Lario, Mandello del Lario, le località che nel passato passato godevano del trasporto dei materiali, grazie alle antiche imbarcazioni chiamate appunto comballi.

I corrieri del lago che alla fine del secolo scorso si caricavano la pietra estratta dalle cave di Valbrona da cui veniva ricavato il cemento giallo. La Pro loco Progetto Valbrona molto attiva sul territorio locale, guidata dal presidente Giordano Telmon, con la Lega Navale mandellese hanno con entusiasmo messo in calendario anche per questa edizione 2019, la veleggiata a vele bianche, aperte a tre classi di imbarcazioni. Non cabinate fino a sette metri. Dai cinque ai sette metri. Terza tipologia, oltre i nove metri.

L'iter della gara, prevedeva alle ore 12 la partenza dal vecchio molo di Onno, quindi Valbrona zona Liscione, località interessata dalle antiche cave di pietra, infine Abbadia e l'arrivo a Mandello nel porto della Lega Navale.

Questo l'ordine di arrivo con i nomi dei regatanti: Richard Martini, Marco Lattuada, Domenico Ciavatta, Michele Lattuada, Cesare Fietta, Marco Ruggeri, Dario Battistuta, Umberto Carcano, Pierluigi Alberti. Alla veleggiata ha partecipato anche la presidente del sodalizio velico mandellese, Simonetta Martini.

Prossimo appuntamento di casa nostra, sabato 13 e domenica 14 luglio la disputa del Trofeo Peraboni coppa Italia categoria Dinghy. Alla memoria di Alfio il velista mandellese che dalla sua prematura scomparsa ha lasciato l'eredità del suo grande curricula di attività sportiva vissuta tra lago e mare, con Dodo Gorla. (Si ringrazia Alberto Bottani per foto e collaborazione)

