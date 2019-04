"Le Coliche" a Esino per la vendita del comune: il video spopola

Il caso Esino, dopo essere giunto sui tavoli delle istituzioni (questa mattina si svolgerà un incontro in Regione), conquista anche l'attenzione degli youtuber. Un video de Le Coliche è stato infatti ambientato a Esino, prendendo spunto dalla vicenda del comune messo in vendita dal sindaco Pietro Pensa. Il video si intitola "La vita in città vs la vita in paese" e riprende in chiave ironica l'argomento scottante dello spopolamento dei piccoli comuni.

Le Coliche - ovvero il duo di fratelli romani Claudio e Fabrizio Colica e il regista Giacomo Spaconi - sono fra i comici/artisti più gettonati del momento. Il loro canale YouTube vanta oltre 150mila iscritti e i loro video superano facilmente il milione di visualizzazione.

In questo caso i fratelli si sono recati a Esino, divisi tra l'amore per la città e per la campagna, con una frase destinata a diventare un tormentone: "Il paesino is the new metropoli". Nel video si citano la parrocchia di San Nicolao e il cinema, il bar, e si fa riferimento alla vendita del comune: peccato che con 3 euro, prezzi alla mano, non si potrà comprare nulla. Le risate sono però assicurate e di Esino si continuerà a parlare, avendo collezionato il video quasi 50mila visualizzazioni in un solo giorno: un'altra vittoria del sindaco Pensa.