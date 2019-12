In tanti a "Vercurago Espone": in municipio borse di studio, Costituzioni ai diciottenni e omaggio ai nuovi nati

Una giornata di festa, coronata da due iniziative di valore civico, che ha coinvolto tutto il paese. Successo ieri, sabato 7 dicembre, per "Vercurago Espone", la manifestazione promossa all'inizio delle festività natalizie dall'Amministrazione comunale con il sostegno di Pro loco, commercianti e associazioni. Una vetrina sul paese pensata nell'ottica di aggregare i vercuraghesi e di far conoscere le significative realtà del tessuto sociale cittadino.

Nel pomeriggio sono state allestite le bancarelle per le vie del paese, con degustazioni di prodotti offerti da negozianti e volontari: da quelli dell'Abbraccio al Gev Lumaca, dagli Alpini agli Amici di Chiara. La manifestazione è stata inoltre allietata dagli intermezzi musicali con itinerari e stand a cura della scuola media Kolbe e dallo spettacolo dei giocolieri, senza dimenticare la collaborazione dell'oratorio e l'apprezzata mostra di costruzioni in lego. In serata, poi, applausi per lo spettacolo "Pinocchio Scomposto" a cura dell'Associazione Tramm e di un gruppo di mamme olginatesi.

La giornata è stata inoltre caratterizzata da un momento importante rivolto ai giovani. In municipio è stato organizzato un Consiglio comunale straordinario per la consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli, della Costituzione Italiana ai neo diciottenni e dei buoni a sostegno delle giovani coppie per i nuovi nati a Vercurago. Presenti alla consegna degli attestati il sindaco Paolo Lozza, il vice Carlo Greppi, l'assessore Roberto Maggi, i Consiglieri delegati a Istruzione, Politiche sociali e giovani Michele Meoli e Alberto Bonacina, e il capogruppo di opposizione Carlo Malugani.

«Abbiamo voluto dedicare questo momento alle nuove generazioni di Vercurago che rappresentano la bellezza e il futuro del nostro paese - ha dichiarato il sindaco Paolo Lozza - Si va dai neo maggiorenni ai quali diamo la Costituzione agli studenti meritevoli a cui consegnamo le borse di studi, per arrivare ai nuovi nati perché il nostro Comune vuole valorizzare i genitori, la scelta di voler mettere al mondo un figlio è un progetto davvero bello». Gli altri componenti dell'Amministrazione hanno ricordato come "Vercurago Espone" sia nata proprio con l'obiettivo di mettere in risalto le "Eccellenze" del paese.

Tutti i nomi dei "premiati"

Gli alunni meritevoli ai quali sono andate le borse di studio: Emma Lombardi, Greta Zucchi, Elisa Riva, Miriam Bonetti, Giulia Bonacina, Simone Salierno, Lisa Alfieri, Caterina Noseda.

I neomaggiorenni ai quali è stata donata la Costituzione: Luca Alfieri; Giulia Bonacina; Carlo Carcano; Beatrice Corti; Morad Errazzouki; Alicia Fumagalli; Linda Galliani; Daniel Lascari; Ilaria Lunghi; Chiara Milani; Kirelos Moyans; Caterina Noseda; Laura Anna Pambuffetti; Sebastiano Paonessa; Gaia Parachì; Gaia Pozzi; Federico Radaelli; Elisa Riva; Gabriele Scaravilli; Corinne Sesana; Enrico Tentori; Sonia Valsecchi.

I nuovi nati (bonus bebè): Agata Ricciardello; Arwa Lakhmaiss; Sofia Bolis; Ivan Noviello; Matias Gaddi; Romeo Gomez Georgez; Linda Tizzoni; Filippo Citante; Aron Ripaj.

(Si ringrazia Luca Pozzi per le foto delle premiazioni e dell'evento)

