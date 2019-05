Vercurago, lavori al sottopasso ferroviario di via Venezia

Sono iniziati oggi, martedì 14 maggio, i lavori al sottopasso ferroviario di via Venezia a Vercurago. L'intervento proseguirà fino a venerdì 24, con chiusura del passaggio nelle ore giornaliere, in particolare dalle 9 alle 18. Non mancano dunque i disagi al traffico, lungo un'arteria molto utilizzata anche per by-passare la Lecco-Bergamo (nella foto sopra) passando dal Lungoadda per poi ricollegarsi con Calolzio e Olginate. La strettoia regolata da impianto semaforico verrà comunque aperta la domenica.

I lavori sono necessari per una messa in sicurezza del sottopassaggio alla ferrovia. L'Amministrazione fa inoltre sapere di aver sollecitato a RFI soluzioni per il passaggio a livello di via San Mauro, causa di disagi al transito e possibili situazioni di pericolo.

«Dopo le segnalazioni trasmesse dall'Amministrazione uscente, è arrivata la conferma da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza degli annessi della stazione di Vercurago e l'attivazione di incontri tecnici per trovare una soluzione al problema del passaggio a livello di via San Mauro - è scritto nella nota stampa diramata dal Comune - Il primo intervento riguarda la verifica strutturale del sottopasso ferroviario di via Venezia. Saranno infatti eseguiti da RFI dei carotaggi di controllo che porteranno alla chiusura del sottopasso dalle ore 9.00 alle 18.00, partendo da oggi, 14 maggio, e fino al 24 pv. esclusa la domenica. Un po' di disagio riapagato dalla sicurezza».

