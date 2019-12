Visita di Santa Lucia e "Fabbrica di Stelle" per i bimbi di Vercurago

Grande festa ieri sera, venerdì, nella palestra di Vercurago dove è stata proposta la recita "La Fabbrica di Stelle" con protagonisti bambini e maestre della scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII. «Si tratta di uno spettacolo legato alla programmazione dedicata a Leonardo da Vinci - spiega Paola Arrigoni, una delle educatrici coinvolte nella serata - Abbiamo parlato di Leonardo soprattutto come astrofisico e i piccoli hanno dimostrato grande interesse per le sue scoperte e la sua genialità. Lo spettacolo è stato molto bello e coinvolgente ed è giunto al termine di una gionata che si era aperta con la gradita di visita di Santa Lucia, e i con i doni portati dagli amici della Pro loco sia a tutti i bambini dall'asilo di Vercurago, sia a quelli che ospitiamo presso il nido di Somasca "Il Villaggio dei folletti": A tutti loro va il nostro grazie». La serata ha coinvolto anche i genitori e alle iniziative ha preso parte anche il parroco don Andrea Pirletti. Per tutti i presenti è stata un'ottima occasione per iniziare a festeggiare al meglio il Natale.

