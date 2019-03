Verifiche di stabilità, due ponti chiusi in notturna a Calolzio

Dopo i controlli effettuati con esito positivo a fine gennaio, nuove verifiche per quanto riguarda la sicurezza dei ponti a Calolziocorte. Sei quelli sottoposti ai carichi per testare tenuta e portata due mesi fa (nella foto sopra), due quelli che verranno monitorati nelle notti del 29 marzo e del 2 aprile.

Si tratta dei cavalcavia di via Padri Serviti sopra la ferrovia, in zona cimitero. Anche qui verranno posizionati camion a pieno carico per circa tre ore durante le quali il traffico verrà deviato nelle strade limitrofe.

«L’Amministrazione comunale della città di Calolziocorte - si legge in una nota del municipio - informa la cittadinanza che, per l'esecuzione di misurazioni di portata, necessita interdire la circolazione sui seguenti ponti: 1) Via Padri Serviti sulla ferrovia Bergamo/Lecco, il giorno venerdì 29/03/2019 dalle ore 1:00 alle 4:30; 2) Via Padri Serviti sulla ferrovia Milano/Lecco, il giorno martedì 02/04/2019 dalle ore 1:00 alle ore 4:30. La circolazione veicolare sarà deviata attraverso percorsi alternativi. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni saranno rimandate».