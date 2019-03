Lecco come New York: la Via Crucis per le strade del centro all'ora di pranzo

Lecco si adegua a quanto accade a Milano, o a New York: la Via Crucis in centro città. Un gesto simbolico, offerto ai lavoratori per vivere la Quaresima e il momento del percorso di dolore di Cristo verso la crocifissione. L'iniziativa - in programma venerdì 29 marzo in pausa pranzo - è nata domenica scorsa dall'incontro tra il prevosto monsignor Davide Milani e alcuni cittadini lecchesi.

«Monsignor Milani ha sostenuto di buon grado questa idea pur essendo partita con evidente ritardo e ci ha chiesto di coinvolgere il più possibile le imprese, gli enti pubblici, i professionisti, i sindacati, i lavoratori in genere - spiegano i cittadini che hanno organizzato il gesto simbolico - Stiamo provvedendo a rendere pubblico il gesto tramite mailing list, locandine, giornali, avvisi nelle Chiese e soprattutto rapporti personali».

La Via Crucis si svolgerà il 29 marzo fra le 13.30 alle 14.20 e sarà presieduta da monsignor Milani, snodandosi lungo il seguente percorso: Piazza Santa Marta-Via Bovara-Piazza XX Settembre-Piazza Cermenati-Basilica San Nicolò.

Un gesto che potrà essere migliorato in futuro, per esempio raccogliendo le adesioni pubbliche dei soggetti economici del territorio, ma si tratta in ogni caso di un momento significativo per la comunità cattolica lecchese e di un'apprezzabile novità offerta a chi altrimenti non avrebbe modo di seguire questo momento di coinvolgimento spirituale per un fedele.