La proposta di Cambia Calolzio: «Dedichiamo una via alla mamma»

Intitolare una via della città alla mamma. La proposta è stata lanciata a Calolzio in vista della ricorrenza di domenica 10 maggio, l'annuale Festa della mamma. Ad avanzarla è stato il gruppo civico "Cambia Calolzio", i cui esponenti hanno inviato una richiesta ad hoc al sindaco Marco Ghezzi.

«Chiediamo di dedicare una strada o un luogo pubblico alla “Mamma”, persona che ha dato a tutti noi la vita - spiega il portavoce Diego Colosimo - Questa nostra proposta di intervento sulla toponomastica comunale, suggeritaci a suo tempo dal concittadino Daniel Locatelli, va oltre ogni pensiero di retorica ricorrenza, in quanto riconosce il ruolo della madre nella società di ieri, di oggi e di domani. Ricordiamo che "Cambia Calolzio" aveva avviato un percorso partecipativo con la cittadinanza raccogliendo un elenco di nomi al femminile da utilizzare per dedicare a strade comunali anche in considerazione del fatto che su 178 spazi pubblici solo tre fanno riferimento a donne (via Anna Frank-via Lucia- piazza Santa Brigida). Abbiamo più volte chiesto all’Amministrazione comunale di avviare un percorso di condivisione e di approfondimento anche tra le scuole e associazioni, ma ad oggi nulla è stato fatto. Ci auguriamo che, non appena sarà possibile riprendere la regolare attività consiliare e delle commissioni, il Sindaco e l'assessore delegato prendano in considerazione le nostre proposte».

In attesa di sapere se e come il suggerimento verrà accolto, ecco l'elenco dei nomi proposti al Comune per intitolare alcune strade o luoghi della città a donne, e in particolare a mamme. "Cambia Calolzio" ha anche illustrato storia, meriti e gesta delle singole persone proposte per la nuova toponomastica.

L'elenco della toponomastica al femminile proposta all’Amministrazione comunale