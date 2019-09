Lavori in corso, percorsi pedonali modificati in via Amendola e via Ghislanzoni

Pedoni lecchesi, attenzione: a causa di lavori in corso, cambia la viabilità in una delle zone nevralgiche del capoluogo.

Fino a giovedì 31 ottobre l'area del polo universitario di Lecco del Politecnico di Milano sarà interessata da un cantiere - istituito nella giornata di giovedì - che comporterà modifiche alla viabilità pedonale di via Amendola e di via Ghislanzoni con la realizzazione di percorsi alternativi provvisori.

Nella mappa che vi mostriamo in alto nell'articolo, sono evidenziati i dettagli relativi alle porzioni interessate dagli interventi. Nel tratto di Via Amendola il passaggio per i pedoni sarà attivo solo sul lato nord della carreggiata, mentre in Via Ghislanzoni verrà allestito sul lato area mercatale.