Viabilità. Si stende l'asfalto in via Grassi: strada chiusa venerdì 16

Sarà eseguita dalle 9:30 alle 17 di domani, venerdì 16 novembre, l'operazione di stesura del nuovo manto stradale in via Grassi, soggetta dallo scorso 10 settembre all'intervento di riqualificazione, propedeutico per la prossima assegnazione e riapertura del parcheggio costruito all'interno dell'area Broletto.

In virtù delle necessarie operazioni di asfaltatura, la via resterà chiusa al transito veicolare. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (0341 481233) o il Servizio manutenzione (0341 481372) del Comune di Lecco.

La nuova via Grassi

La strada ha cambiato volto in maniera sostanziale, come descritto dal Comune di Lecco poco prima dell'avvio dei lavori. Uomini e macchine sono entrati in azione nel corso della mattinata di lunedì 10 settembre, iniziando a lavorare sul fondo stradale in porfido, che sarà sostituito dall'asfalto e verrà utilizzato per la manutenzione in altre zone, e sui marciapiedi, che saranno cambiati rispetto all'attuale conformazione. Si tratta anche di un intervento propedeutico per la prossima apertuta del parcheggio del Broletto Nord, il cui contenzioso si è risolto in favore del Comune, ritornato in possesso del silos interrato e intenzionato ad aprirlo al pubblico dopo anni di chiusura forzata.