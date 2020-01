Riqualificazione "artistica": nuovi lavori in Via Carlo Porta

Proseguono gli interventi di riqualificazione di via Carlo Porta, frutto della collaborazione attivata tra Comune di Lecco, Università di Lecco per Adulti e Terza Età e Casa Don Guanella nell'ambito del progetto "Mai soli se solidali", un mezzo per favorire lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva che si prende cura di questo trafficato scorcio della nostra città.

Nuovi lavori sono stati realizzati lungo la via pedonale dai giovani artisti Agostino, Andrea, Emanuele, Omar e Ramin, che hanno ridipinto con nuove opere di street art le mura della via che costeggia il Caldone e le barriere laterali del ponte della ferrovia.

Partecipazione, coinvolgimento e un'attenzione per il decoro sempre più necessaria sono gli ingredienti di "Mai soli se Solidali", un progetto che valorizza le energie positive dei ragazzi, rendendoli protagonisti di questo processo di continuo rinnovamento della via.

