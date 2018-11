Via Sassi: ultimi interventi in corso, il parcheggio torna fruibile

Ritorna fruibile agli utenti il parcheggio di via Sassi, a Lecco, per il quale da domani, giovedì 22 novembre, sia l’ingresso dei veicoli, sia la loro uscita avverranno all’altezza dell’intersezione semaforica con via Carlo Cattaneo, per consentire lo spostamento del cantiere nell’area adiacente all’edificio municipale, che a regime sarà riservata all’ingresso dei veicoli. Il parcheggio è chiuso dall'8 agosto per le note (e subissate di polemiche) operazioni di riqualificazione dall'area di sosta.

Le ultime rifiniture prima della riapertura definitiva

Tempo permettendo, nel corso della giornata di venerdì, il parcheggio resterà invece chiuso per consentire le operazioni di manutenzione dell’olmo e riaprirà il giorno seguente, sabato 24 novembre, con le modalità ordinarie (accesso lato municipio, uscita autoveicoli intersezione semaforica).