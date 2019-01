La befana è arrivata anche dai Vigili del fuoco di Lecco

Domenica alla Caserma dei Vigili del fuoco di Lecco si è festeggiato l’arrivo della Befana. Un appuntamento che ormai è diventato una piacevole tradizione e che ogni anno vede un numero sempre maggiore di bambini presentarsi presso la sede di Piazza Bione per ricevere la tradizionale calza ripiena di dolci e per trascorrere un piacevole pomeriggio di festa in compagnia degli uomini e delle donne del Comando.

La befana, lasciata la caserma, prima di ripartire a bordo della sua scopa si è fermata nel reparto di pediatria dell'ospedale Manzoni di Lecco per salutare i piccoli ospiti e recapitare anche a loro un pensiero e portare il saluto dei Vigili del fuoco.

Gallery