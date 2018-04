Lecco, sette nuovi pompieri abilitati alla guida sui fuoristrada

Sette i pompieri dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che, fino a pochi giorni fa, hanno partecipato al corso di formazione dedicato alla guida su "terreni non preparati"

Come fatto sapere dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, sito in piazza Bione, è da evidenziare l’importanza del corso per i fuoristrada appena svolto e concluso con successo da sette pompieri lecchesi. «La guida di veicoli in zone impervie è di fondamentale importanza per l’attività di soccorso tecnico urgente ordinaria e in occasione di calamità naturali di protezione civile», commentano dal Comando.

Il corso che ha percorso impervi sentieri lecchesi, ha permesso inoltre approfondire la conoscenza della rete dei sentieri percorribile con mezzi fuoristrada per soccorso. Sotto l’attenta supervisione degli istruttori i pompieri in corso hanno guidato gli automezzi in situazioni estreme. Il Comandante Provinciale dei vigili del Fuoco di Lecco, dott. ing. Roberto Toldo ha manifestato l’apprezzamento per la conclusione con successo di questo corso. Lecco può contare ora con sette nuovi esperti nelle manovre di soccorso in terreni estremi.

Gallery