Vigili del fuoco a lezione sui mezzi fuoristrada

Anche i Vigili del Fuoco di Lecco hanno partecipato al corso di guida su terreno non preparato che si è svolto in Valtellina. Due autisti del Comando di piazza Bione hanno infatti preso parte all'iniziativa organizzata presso il Comando dei colleghi di Sondrio dall’11 al 15 marzo.

«Il corso - fa sapere Peppino Suriano, referente lecchese per la comunicazione - è finalizzato all’acquisizione delle capacità necessarie alla conduzione dei mezzi fuoristrada. Si tratta di una competenza particolarmente utile per gli autisti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che spesso si trovano a dover prestare soccorso in ambienti impervi e quindi a condurre automezzi su tratti stradali non asfalti o su terreni particolarmente sconnessi».

Gallery