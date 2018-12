Notizie / Piazza Bione

Un presepe al Comando dei Vigili del fuoco: «Lecchesi, venite a visitarlo»

Iniziativa dei pompieri fuori dalla sede di Piazza Bione per augurare buone feste ai cittadini. L'allestimento, in cui non manca la statua di Santa Barbara, resterà visitabile fino al 6 gennaio