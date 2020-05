Alla scoperta delle meraviglie di Villa Monastero con un tour virtuale interattivo

In questo periodo in cui non è possibile accedere ai musei o viaggiare a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la Provincia di Lecco ha realizzato un tour virtuale interattivo a 360° di Villa Monastero a Varenna, fruibile da smartphone, tablet, computer sul sito di Villa Monastero e sui canali social Facebook e Instagram.

Attraverso questa iniziativa sarà possibile apprezzare quanto di bello e di pregio la villa offre attraverso il racconto degli ultimi proprietari, Marco e Rosa De Marchi, che, come padroni di casa, condurranno il visitatore alla scoperta di alcuni tra gli ambienti più belli della dimora.

Una sorpresa ai primi 500 visitatori che vedranno il filmato

La tecnologia e gli accorgimenti grafici utilizzati rendono la visita virtuale piacevole ed emozionante, lasciando al visitatore il desiderio di approfondire quanto Villa Monastero offre. Una piacevole sorpresa verrà offerta ai primi 500 visitatori che vedranno il filmato, grazie a un coupon con uno sconto di un euro sull’acquisto del biglietto per una futura visita.

Il progetto è stato realizzato grazie alla proficua collaborazione con Errebisoft di Giacomo Bianchi di Malgrate e AMP di Dario Acciaretti di Galbiate, che, con grande disponibilità, hanno tradotto i contenuti storici forniti dalla Provincia di Lecco, rendendo il filmato piacevole e accattivante. «Con questa iniziativa la Provincia di Lecco vuole accompagnare il pubblico in un percorso virtuale di approfondimento personalizzato, in attesa della riapertura del Giardino Botanico e della Casa Museo che si auspica possa avvenire quanto prima» - fa sapere Villa Locatelli.

L’iniziativa si colloca in un progetto complessivo proposto dal Sistema Museale della Provincia di Lecco e cofinanziato da Regione Lombardia, grazie al quale sono stati attuati tour virtuali per tutti i 30 musei aderenti, consultabili da inizio maggio sul sito www.sistemamuseale.provincia.lecco.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tour virtuale interattivo si affianca all’iniziativa "Il bello dell’abitare a Villa Monastero: curiosità e arredo in una dimora eclettica lariana", partita nei giorni scorsi con lapubblicazione, sul sito di Villa Monastero e sui canali social Facebook e Instagram, di news, schede descrittive curate dal Conservatore della Casa Museo Anna Ranzi e foto delle sale.