A Milano aprirà presto il villaggio di Natale più grande d'Italia

Milano è pronta per accogliere il Villaggio di Natale più grande d'Italia, il mega parco tematico di 30mila quadri che promette di far innamorare piccoli e grandi della magica atmosfera natalizia.

"Il sogno del Natale", questo il suo nome ufficiale, aprirà a Milano dal 22 novembre e sarà visitabile tutti i giorni fino al 30 dicembre. Da lunedì a giovedì sarà aperto dalle ore 14 alle 21. Venerdì, sabato e prefestivi aprirà dalle 10 alle 23 mentre la domenica e i festivi dalle 10 alle 21. Eccezionalmente per il 24 dicembre sarà attivo dalle 10 alle 18, il 25 dalle 16 alle 22 e il 26 dalle 10 alle 21.

Anche se alla festa di Natale mancano ancora alcune settimane, la notizia del grande parco a tema sta già destando molto interesse non solo a Milano e dintorni, ma anche nelle altre province lombarde, tra cui quella lecchese.

All'interno dell'ippodromo di San Siro scelto per via dei suoi ampi spazi e dell'accessibiltà, è quasi tutto pronto. Gli organizzatori hanno pubblicato le primissime foto della casa di Babbo Natale, il cuore del villaggio, ma non solo.

I tre mondi del villaggio di Natale a Milano

Il parco, infatti, è stato idealmente diviso in tre mondi. Nel primo ci sarà la grande fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, la casa di Babbo Natale e il ricovero delle renne, con la Grande Slitta di Babbo Natale.

Il secondo percorso del villaggio è dedicato alle letterine che i più piccoli scrivono al super nonno con la barba bianca. È un'area divisa a sua volta nella stanza della scrittura, in cui i bambini, aiutati dagli elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare a Babbo Natale, e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.

Il mercatino di Natale: il terzo mondo del villaggio

Il terzo mondo è costituito dal borgo degli elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.

In questa zona è prevista un'area dedicata al cibo e ai giochi. Non solo dolci e gastronomie tipiche, ma anche le più classiche giostre per far divertire bambini e adulti: il carrosello, il trenino e tanti altre attività di animazione.

«Varcando i cancelli - i prezzi vanni dai 10 ai 28 euro, bimbi gratis fino a 1 anno - di questo universo incantato, entrerete in una realtà parallela, dove attori e ballerini professionisti metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live e vi racconteranno aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato», la promessa degli organizzatori.