Viola incanta gli Usa: il podio ai Mondiali di pole dance è un capolavoro

Ha raccolto i frutti di un lavoro lungo, costante, faticoso. È salita sul podio del Campionato del mondo di pole dance, specialità di cui è indubbiamente una delle migliori interpreti non soltanto in Italia.

Viola Valsecchi, 28 anni, di professione osteopata (nel suo studio "The Pole Terrace" aperto in Via Stelvio 51 con il collega Enrico Grasso), non finisce più di stupire. Dopo il terzo posto degli Italiani dello scorso maggio, valso la qualificazione ai Mondiali di Pole Sport, la lecchese è volata negli Stati Uniti, Florida, a Fort Lauderdale, per prendere parte alla rassegna iridata.

«Un risultato inaspettato - racconta Viola a LeccoToday - Si trattava della mia prima partecipazione, fuori casa, e non avevo idea del livello delle avversarie. Non pensavo di entrare in finale, è stata una gradita sorpresa». Viola ha riproposto la stessa coreografia che lo scorso maggio a Sassuolo l'aveva condotta al podio. «Di fatto ho preparato questo appuntamento da dicembre 2017, prima per il Campionato italiano e poi mantenendo costanti gli allenamenti». In Florida, davanti a Viola Valsecchi sono giunte l'italiana Bianca Breschi e l'americana di origini brasiliana Rafaela Montanaro.

«È stata una bellissima esperienza - prosegue la 28enne lecchese - Mi hanno accompagnato il mio compagno, i miei genitori, il mio collega di lavoro, che hanno approfittato dell'occasione per un bel viaggio oltreoceano. Una volta giunta a Fort Lauderdale mi sono riunita alle compagne della nazionale italiana. Poi è arrivato il momento della gara, una bella soddisfazione».

La stagione di Viola non è ancora terminata: il 15 dicembre sosterrà un'altra prova internazionale, la Winter Cup di Pole Sport, a Novara. «Gli obiettivi per il 2019 sono ancora i Campionati italiani, doppio appuntamento per due federazioni diverse, sperando di qualificarmi anche per i Mondiali come accaduto quest'anno».

