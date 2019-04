Il tenente colonnello Forza in visita agli alpini calolziesi prima della partenza per il Libano

Da anni è impegnato insieme agli Alpini in importanti missioni internazionali, dall'Afghanistan al Libano, per cercare di riportare la pace in zone di guerra. Nei prossimi giorni ripartirà proprio per il Libano dove lavorerà al fianco dei Caschi Blu nel territorio al confine con Israele dove le Nazioni Unite, compresa l'Italia, sono impegnate dal 2006 in un intervento di peace keaping.

Stiamo parlando di Simone Forza, tenente colonnello della Brigata Alpina Iulia di Udine. Il militare, calolziese e figlio dell'ex assessore Regina Rossi, è legato ai gruppi Ana della Valle San Martino e in occasione delle festività pasquali ha voluto fare visita alle penne nere del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio, presso la sede in frazione La Cà. (Nella foto scattata da Giorgio Toneatto il tenente colonnello Forza è il terzo in piedi da sinistra).

«Una visita molto gradita quella di Forza - commenta Carlo Viganò a nome del sodalizio guidato da Claudio Prati - lo ringraziamo per il suo impegno nell'esercito italiano e all'interno di importanti missioni di pace internazionali come quella che presto lo vedrà di nuovo partecipe in Libano per circa sei mesi. Ringraziamo il tenente colonnello Simone Forza anche per il legame che continua ad avere con noi alpini calolziesi».

Tra le prossime iniziative che vedranno impegnati gli alpini di Calolzio c'è la tradizionale Camminata della Solidarietà "Stop Leucemia" in programma domenica 5 maggio con partenza da piazza Vittorio Veneto. I fondi raccolti serviranno per le attrezzature della Casa del Sole e del Centro Paolo Belli. Si tratta di una corsa di poco più di sei chilometri adatta a tutti, tra il centro città e il Lavello. Previsti premi anche per i gruppi più numerosi (sotto la locandina dell'evento).

