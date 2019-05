Piccoli comuni: anche Morterone aderisce a "Voler bene all'Italia"

Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, è una data importante per il nostro Paese ed è per questo motivo che dal 2004 è stata scelta per la campagna "Voler Bene all'Italia: Festa dei Piccoli Comuni". La Lombardia conta 1.038 paesi al di sotto dei 5mila abitanti su 1.507, vale a dire il 68% dei comuni totali. È proprio ai borghi, che oggi ancora custodiscono identità locali e tradizioni, ma che spesso soffrono l'isolamento dalle città e dai Comuni più grandi, a essere dedicata la giornata di domenica che sarà caratterizzata da feste in piazza, incontri, mercati di prodotti locali e camminate alla scoperta delle bellezze del territorio.

«Potenzialità per tutto il territorio»

«Il patrimonio culturale, i prodotti tipici e i percorsi storici e naturalistici riflettono le potenzialità di questi borghi e le positive e interessanti ricadute che le politiche pubbliche di promozione possono avere su tutto il territorio regionale - sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - Valorizzare questi territori puntando sull'innovazione è la chiave per garantire un futuro alle aree interne a cui, sicuramente, serve un'attenzione da parte della politica, per arginare problemi di abbandono, invecchiamento e spopolamento dei piccoli centri. In quest'ottica, al tempo stesso, i piccoli Comuni devono imparare a fare rete tra loro, uscendo da logiche campanilistiche e sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per modernizzare processi funzionali alla vita dei residenti, ma anche l'offerta turistica, agevolando l'impresa locale di prossimità e la residenzialità».

I Comuni che aderiscono

In Lombardia aderiscono a "Voler Bene all'Italia" i Comuni di Cantello e Galliate Lombardo in provincia di Varese, Canevino nel pavese, Ardenno in Valtellina, Carona, Taleggio e Fuipiano Valle Imagna in provincia di Bergamo, Morterone nel lecchese e Villachiara in provincia di Brescia. Sarà Galliate Lombardo a ospitare l'evento regionale con l'incontro "Piccoli comuni territori di innovazione" nella Piazza Parrocchiale alle 11.30. Interverranno l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il Sindaco Angelo Bertagna e la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, i Sindaci dell'Associazione Comuni rivieraschi che si confronteranno sul ruolo dei borghi per la salvaguardia del Lago di Varese.

La campagna promossa da Legambiente, in collaborazione con Uncem, Anci, Unpli e Fondazione Symbola, ha il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali, per i Beni e le attività culturali e il sostegno di Poste italiane e Open Fiber.

