Domenica mattina di lavoro per i volontari: ripulita la riva di Dervio

Giornata di pulizia in località Foppa a Dervio dove decine di volontari appartenenti a varie associazioni e semplici cittadini hanno lavorato dalle 7 alle 13 per ripulire la spiaggia da anni non in buone condizioni e che a causa della recente esondazione si trovava in una situazione ancora peggiore.

Con i mezzi di Protezione civile, Pro Loco e Comune sono stati raccolti quintali di legname e alcuni rifiuti. «Al di là di quello che arriva dal lago è doveroso richiamare tutti al rispetto dell'ambiente e del territorio - commenta il sindaco Stefano Cassinelli - Da parte mia il più sincero ringraziamento a tutti quelli che hanno dedicato la domenica mattina alla pulizia del paese. Il volontario è una risorsa indispensabile e da valorizzare, ma è necessario che la pubblica amministrazione riorganizzi la propria attività al fine di riuscire a garantire questi servizi ai cittadini. Grazie mille a tutti per l'impegno».

