"Volontariato Migranti": terminati i lavori a Villa Gomes, ora tocca a Belgiojoso e Belvedere

Prosegue il progetto "Volontariato Migranti". I richiedenti asilo di stanza nel Lecchese, dopo lo Stadio "Rigamonti-Ceppi", hanno prestato la loro opera per risistemare anche il parco di Villa Gomes, nell'omonima via. Come visibile anche nelle fotografie allegate all'articolo, i richiedenti asilo hanno ripulito il parco e operato sui giochi e sulla recinzione posta all'esterno della storica abitazione risalente all'Ottocento.

L'attenzione dei volontari facenti parte del progetto si sposterà, a partire da mercoledì 26, presso il Parco Belgiojoso e il Parco Belvedere. I giovani ripuliranno da cima a fondo i due spazi verdi, mentre non potranno intervenire, stando a quanto è stato riferito dagli ambienti comunali, sulla fontana, attualmente spenta e svuotata dell'acqua a causa di un malfunzionamento.

Il progetto

Partito in estate il progetto "Volontariato migranti", che, da luglio alla fine di settembre, sta dando la possibilità alle persone migranti, ospitate nelle diverse strutture del territorio provinciale di Lecco, di effettuare delle attività di varia natura, che stanno riguardando diversi ambiti della vita cittadina sul fronte di manutenzioni e cultura. Questo, nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale e delle associazioni coinvolte, nel segno dell'aver cura delle città come bene comune e con l'obiettivo di rafforzare una reale azione d'integrazione nella comunità che accoglie. Un centinaio sono i ragazzi che hanno già manifestato la loro volontà di partecipare; in alcuni casi l'iniziativa è partita dagli stessi che prenderanno poi parte alle iniziative.

