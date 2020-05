Il Wwf Lecco per la tutela del torrente Fraina nel Comune di Premana

Continua l'impegno del Wwf Lecco contro il moltiplicarsi delle centraline e della corsa alla concessione ai prelievi idrici degli ultimi anni. Una corsa che ha coinvolto in molte occasioni anche i torrenti delle montagne lecchesi, con danni gravissimi agli ecosistemi fluviali.

«Con riferimento all'istanza della società Energia e Futuro srl, per l'ottenimento di autorizzazione unica finalizzata allo sfruttamento idrico del torrente Fraina in comune di Premana, Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha recentemente espresso giudizio di esclusione della derivazione a fini idroelettrici, per incompatibilità della stessa con gli obiettivi di tutela delle acque ai sensi della normativa vigente, comunitaria e nazionale» si legge in un comunicato del Wwf Lecco.

«Sulla base di questo parere che finalmente rende giustizia alle puntuali contestazioni di natura ambientale dell'Associazione Alpe Rasga e delle altre associazioni ambientaliste che hanno sostenuto l'opposizione degli Alpigiani, si è proceduto, attraverso uno studio legale, a formale diffida a procedere secondo la normativa vigente».

Il Wwf ha così inoltrato una Pec agli organi preposti, finalizzata a sostenere la richiesta di rigettare l'istanza e archiviare il procedimento autorizzativo per lo sfruttamento idroelettrico del torrente Fraina a Premana. «Le piccole centrali idroelettriche producono poca energia elettrica ma danneggiano massicciamente la vita nei corsi d'acqua» conclude il Wwf Lecco.

