Auto elettriche e ibride nelle Ztl, dal Comune di Lecco un "no" al Governo

Il Comune di Lecco si schiera apertamente contro la Manovra del Governo gialloverde, per quanto concerne la norma - inserita nella Legge di Bilancio 2019 - che apre le porte dei centri storici e delle Zone a Traffico Limitato dei Comuni alle autovetture elettriche e ibride, intenzione che l'Amministrazione comunale di Lecco ritiene essere un passo indietro nel percorso intrapreso e volto a rendere le nostre città, e naturalmente Lecco, più vivibile.

«Le Ztl e le aree pedonali - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi - rappresentano importanti presidi della vita cittadina, luoghi di opportunità di incontro e di commercio, luoghi di sviluppo turistico e di mobilità lenta dove è bene che le auto non entrino, a prescindere dalla tipologia di motore».

«Sicuramente il sostegno e lo sviluppo della mobilità elettrica e ibrida sono fronti sui quali lavorare per i miglioramenti alla qualità dell'aria che sono in grado di promuovere - prosegue l'assessore - ma questa tipologia di misura non è certamente ciò di cui le città necessitano. La mobilità elettrica ha bisogno, e ci stiamo lavorando con attenzione, di infrastrutture, come le colonnine elettriche di ricarica, o di agevolazioni tariffarie per i parcheggi. Reintrodurre le auto dove con fatica siamo riusciti negli anni a creare zone dedicate ai pedoni, dove le famiglie e i turisti possono passeggiare in libertà, sarebbe decisamente un passo indietro».

«Mi auguro che molti Comuni - conclude l'assessore Dossi - sottolineino questo aspetto e che il Governo faccia marcia indietro rispetto a una scelta che denota comunque una visione distorta e approssimativa di quello che dovrebbe essere lo sviluppo sostenibile delle nostre città».