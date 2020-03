Olgiate Molgora, ArteinComune lancia un'iniziativa a sostegno dell'ospedale Mandic di Merate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In un momento molto critico per il nostro Paese, ognuno cerca di fare del bene a modo suo. Nasce così l'idea di ArteinComune, un sodalizio tra pittori -e non solo- di Olgiate Molgora che ha deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno dell'Ospedale di Merate, in grande sofferenza a causa emergenza Coronavirus. In un catalogo online di Facebook sono state raccolte decine di opere donate da più di venti artisti del territorio del meratese. Chiunque volesse, può visionare i lavori online e decidere quello che preferisce. L'acquirente successivamente farà una donazione pari al valore dell'opera scelta direttamente all'Ospedale Mandic.

La bellezza dell'arte si unisce alla beneficienza. Di seguito il comunicato con cui ArteinComune annuncia l'iniziativa su Facebook: "ArteinComune, uniti perché #andràtuttobene è un progetto nato dall’associazione ArteinComune di Olgiate Molgora. In questi giorni di emergenza sanitaria, abbiamo pensato a un modo per contribuire anche noi alla battaglia contro il Coronavirus. L’idea è quella di unire la bellezza dell’arte alla beneficienza. Grazie alla partecipazione di diversi artisti del territorio, abbiamo raccolto in questo catalogo online alcune opere che potranno essere acquistate e l’intero ricavato verrà devoluto all’Ospedale di Merate per l’acquisto di materiale sanitario. Ogni acquirente potrà scegliere e comunicarci (scrivendoci un messaggio in privato) l’opera che vorrebbe comprare. Successivamente potrà effettuare il bonifico a suo nome direttamente all’Ospedale di Merate.

Di seguito l’IBAN: IT 03 A 05696 22900 000007777X57 e la causale: DONAZIONE OSPEDALE DI MERATE x CORONAVIRUS - Arteincomune uniti perchè#andràtuttobene

Purtroppo non sarà possibile inviarvi subito l’opera da voi scelta a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Non appena sarà possibile circolare liberamente sarà nostra premura organizzare la spedizione o il ritiro. In caso di domande non esitate a contattarci qui in privato!"

Questo il link per raggiungere la pagina online: https://www.facebook.com/ArteinComune-uniti-perch%C3%A8-andr%C3%A0tuttobene-105322414447591/

